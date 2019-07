© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reduce dalla delusione della Copa América, Paulo Dybala ha comunque trovato più spazio nella gestione di Lionel Scaloni rispetto a quanto accaduto con Jorge Sampaoli. Del rapporto con l'ex ct, in particolare ai Mondiali 2018, ha parlato l'attaccante della Juventus a FOX Sports: "Ci avevo parlato quando era venuto a Torino prima del Mondiale, ma in Russia non c’è stata nessuna comunicazione tra me e lui. Non è mai venuto da me, non mi ha detto mai niente. Non ho più parlato con lui.

Sampaoli non mi salutava neanche. È raro che l’allenatore non saluti mai un giocatore anche solo per chiedergli come sta. Non mi era mai successo prima. Non volevo avvicinarmi, non è stato facile nemmeno per lui. Penso che ci fosse una distanza. Ho ripensato che fosse successo qualcosa e alle mie dichiarazioni precedenti. Tutto è finito com'è cominciato e sono tornato a casa”.

Su Scaloni.

“Abbiamo parlato prima della Copa América, mi ha detto che voleva che giocassi da nove ed è stato così sia prima del torneo che durante la competizione”.