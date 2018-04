Dybala si racconta: "L'abbraccio dei tifosi mi dà i brividi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Simpatica iniziativa quella lanciata da Paulo Dybala attraverso il proprio profilo su Instagram. L'attaccante della Juventus ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi sostenitori, rivelando alcuni aspetti della sua vita privata. "La persona che mi ha sempre ispirato nella vita? Sempre mio padre. Il mio cartone animato preferito da piccolo era 'Tom&Jerry', il film che preferisco è ‘Il Gladiatore’. La serie tv preferita? ‘Breaking Bed’", ha detto l'ex Palermo che ha poi aggiunto: "Quando un fan mi abbraccia piangendo a volte mi sento in imbarazzo, poi penso alla loro faccia emozionata e mi vengono i brividi. Playstation? Gioco due ore, ma non tutti i giorni! Una volta stavo perdendo, ero vicino la tv e la spensi facendo finta che la luce fosse andata via. A Paulo bambino direi di lottare sempre per i suoi obiettivi, una persona deve sempre guardare avanti e oltre gli ostacoli, cercando di realizzare sempre i propri sogni. Quale musica ascolto prima degli allenamenti e delle partite? Quale canzone ascolto sempre prima di allenamenti e partite? ‘Diabla’ di Farruko. La mia materia preferita a scuola era chimica, mi piace viaggiare quando possibile. Appena riesco torno nella mia Cordoba, a Laguna Larga, lì sono nato e cresciuto. Ho i miei amici e la mia famiglia in quella città".