Dzeko, la carica dei 301: la Roma celebra il bosniaco

La carica dei 301: con la doppietta siglata con la maglia della Bosnia, Edin Dzeko ha raggiunto quota 300 e poi 301 gol in carriera. Un traguardo celebrato dalla Roma via Twitter.

🇧🇦 @EdDzeko finds the back of the net against Northern Ireland with career goal number 3⃣0⃣0⃣! 👏👏👏 pic.twitter.com/5REmH3nwmV

— AS Roma English (@ASRomaEN) 15 ottobre 2018