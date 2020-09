E' allarme in difesa per la Roma. Ma sabato a Udine Fonseca può recuperare Fazio

La difesa della Roma è in emergenza - sottolinea il Corriere dello Sport - con il tecnico Fonseca che ha a disposizione solo tre centrali per tre posti. Da ieri Federico Fazio è tornato ad allenarsi in gruppo: il difensore argentino non era stato convocato nelle prime due partite di campionato, in pratica lui e Juan Jesus erano finiti fuori rosa, per motivi tecnici, ma anche per non aver accettato nessun trasferimento. Ieri, alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Udine, Fazio si è allenato con i compagni e sabato andrà in panchina. L’argentino era rimasto fuori anche per un leggero infortunio alla caviglia riportato in allenamento. Fonseca non potrà cambiare formazione e probabilmente manderà in campo la stessa squadra che ha pareggiato contro la Juve.