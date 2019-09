È morto a 43 l'ex calciatore Fernando Ricksen. Era malato di SLA

Fernando Ricksen, ex calciatore olandese di Rangers Glasgow e Zenit San Pietroburgo, è morto oggi all'età di 43 anni per complicazioni dovute alla sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa diagnosticatagli sei anni fa. Ricksen, che ha trascorso sei anni con i Rangers fino al 2006, ha annunciato di essere malato nell'ottobre 2013. L'olandese, 12 presenze con gli Orange, arrivò a Glasgow dall'AZ Alkmaar nel 2000. Lasciò i Rangers per unirsi allo Zenit St Petersburg nel 2007 prima di tornare a giocare nel suo paese d'origine, il Fortuna Sittard. Ricksen ha creato una fondazione a suo nome allo scopo di raccogliere fondi per aiutare le persone affette da Sla.



Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease.

