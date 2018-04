E' morto Giorgio Bubba, storico volto di Novantesimo Minuto

Si è spento oggi a ottantuno anni Giorgio Bubba, uno dei volti storici della Rai, in particolare di Novantesimo Minuto. Raccontava le partite della Sampdoria e del Genoa: il club blucerchiato lo ha voluto ricordare cosi: "Il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bubba, giornalista, volto e voce di un calcio che non c’è più. Nato a La Spezia il 23 luglio 1936, Bubba fu uno dei volti storici della sede RAI della Liguria nonché stimato corrispondente da Genova per 90º minuto e La Domenica Sportiva. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato". Anche il Genoa lo ha ricordato: "Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio dei familiari e dell’intera struttura @TgrLiguria e @RaiSport per la scomparsa di Giorgio #Bubba, giornalista che per anni ha seguito e cantato le gesta rossoblù sui programmi sportivi nazionali più seguiti come @90minutoRai e @DSportiva".