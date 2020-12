E' scomparso oggi ad Asti l'ex Juve Giovanni Sacco. Il ricordo del club bianconero

E' venuto a mancare oggi, all'ospedale "Massaia" di Asti, l'ex calciatore di Juventus, Lazio, Atalanta e Reggiana Giovanni Sacco. Vi era ricoverato dal 22 novembre dopo aver contratto il COVID-19. Di seguito il ricordo del club bianconero: "Nato il 24 settembre 1943, Giovanni Sacco ci ha lasciato oggi, all'età di 77 anni. La Juventus ricorda con grande affetto un ragazzo cresciuto nel suo vivaio e poi affermatosi in prima squadra negli anni '60.

Nel mensile bianconero Giovanni Sacco viene raccontato dal primo numero del 1963, quando Hurrà Juventus torna in edicola dopo decenni di stop alle pubblicazioni. Il ragazzo ha 19 anni e lo si presenta nella rubrica Assi e speranze del vivaio bianconero, scrivendo che «appartiene alla categoria dei giovani giocatori di talento, ai quali ben poco rimane da insegnare in fatto di calcio». Aggiungendo come nella stagione in corso abbia già fatto il suo esordio in prima squadra in un Palermo-Juventus (e a fine campionato saranno 16 le presenze collezionate). Il ritratto tecnico lo descrive come un «palleggiatore finissimo», che possiede anche «una eccellente visione del gioco e anche in fatto di tiro (potenza e precisione accoppiate non è secondo a nessuno»".