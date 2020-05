È sicuro riaprire la Lombardia? Conte: "Se non lo fosse, saremmo degli irresponsabili"

È sicuro riaprire anche la Lombardia? Nella video-conferenza tenuta questa sera, il Premier Giuseppe Conte ha risposto così alla domanda specifica sulla Regione più colpita dal Coronavirus in Italia: "È stato presentato un piano nazionale di monitoraggio molto articolato, non mi risulta che altri Paesi abbiano fatto lo stesso. Questo piano ci permette di affrontare con fiducia la fase 2, altrimenti sarebbe stato irresponsabile optare per queste riaperture. È importantissimo mantenere le misure di distanziamento sociale, restare attenti e portarsi sempre dietro la mascherina. Alla Lombardia, nel caso specifico, non possiamo dire di non riaprire perché non si trova nella fascia oltre la soglia che non le permette di farlo. Ogni Regione, la Lombardia così come tutte le altre, è libera di decidere se allentare o meno la presa. Se poi lo Stato, che mantiene un ruolo di vigilanza importantissimo, dovesse reputare che ci siamo allontanati troppo dai parametri di controllo della curva epidemiologica, chiaramente interverrà. Questo Governo ci mette sempre la faccia".