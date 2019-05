Earnshaw su Ramsey: "Alla Juventus un'altra splendida storia"

Robert Earnshaw, cinquantanove presenze con la maglia della Nazionale del Galles, è ora secondo del Fresno FC, club di USL Championship in America. Una carriera da giramondo: Zambia, Malawi, Regno Unito, Canada, Israele, ora States, su Twitter l'ex punta e ora allenatore ha parlato del futuro di Aaron Ramsey. "Congratulazioni Aaron: per undici anni il tuo talento è stato al servizio dell'Arsenal e al club mancherà questo e la tua lealtà alla società. Adesso viene il bello, sarà un capitolo eccitante dlela tua carriera, sarà un viaggio bellissimo alla Juventus".

Congratulations @aaronramsey

11 years at Arsenal requires high talent and @arsenal will miss your talent and loyalty but the best part is the next chapter is exciting and going to be a wonderful journey with special experiences at @juventus

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Made in Wales pic.twitter.com/xCPH9RO3Um

— Robert Earnshaw (@RobertEarnshaw) 8 maggio 2019