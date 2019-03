Ebagua sul futuro: "In Italia giocherei solo con Vicenza e Bari"

Svincolato dopo l’esperienza al Baniyas il centravanti Giulio Ebagua, classe ‘86, non ha ancora deciso se appendere gli scarpini al chiodo o meno e ai microfoni di TuttoBari.com parla delle proprie prospettive: “Mi guardo intorno e vedere se fare l’allenatore o giocare ancora, se dovessi continuare in Italia andrei solo a Vicenza e Bari, piazze importanti, posti in cui sono stato bene e non chiedo soldi importanti. - continua Ebagua - A Bari professionalmente non andò bene e tornarci potrebbe rappresentare per me una rivincita. Se la società dovesse chiamarmi accetterei per questa voglia di togliermi diversi sassolini dalle scarpe”.