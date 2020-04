"Ecco la formazione di oggi". E il Cagliari schiera l'undici che vinse lo scudetto 50 anni fa

"Ecco la formazione di oggi". E invece no, perché ovviamente non si gioca, ma il Cagliari manda in campo un undici storico. Quello che esattamente cinquanta anni fa, alla 28^ giornata del campionato di Serie A 1969-70, conquistò uno storico scudetto, battendo 2-0 il Bari in Sardegna.