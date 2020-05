Ecco la Nuova App di Sportitalia: gratis, 9 canali live e ampia offerta ondemand

Sportitalia lancia la sua App e arricchisce ancora di più l’offerta per milioni di appassionati italiani di calcio e sport. Un’autentica rivoluzione per l’emittente guidata da Michele Criscitiello (visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560 in versione T2).

Scaricabile gratuitamente con versioni disponibili sia per dispositivi IOS che Android, la App di Sportitalia consente la visione h24, in diretta, dei 9 canali compresi nel bouquet.

In più una ricca sezione on demand aggiornata in tempo reale con programmi e contenuti così da non perdere nulla dell’offerta di Sportitalia. News e un palinsesto facilmente consultabile completano l’esperienza che l’emittente offre gratuitamente a tutti gli appassionati attraverso un’applicazione che consentirà di portare Sportitalia ovunque, senza mai perdere la possibilità di essere aggiornati sulle grandi trattative di calciomercato e sulle notizie provenienti dal mondo del calcio e dello sport.

La App è fruibile anche dall’estero e Sportitalia vuole così rafforzare il legame con tanti italiani che vivono ormai stabilmente lontani dal nostro Paese.

La nascita della App è un nuovo passo verso il futuro di Sportitalia. Ricordiamo che dal luglio scorso è possibile per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basta premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori, Tmw Radio e Radio Bianconera. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.