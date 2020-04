Ecco le 8 misure igienico-sanitarie elencate dal Governo per gli esercizi commerciali aperti

Nell'ultimo Dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte, il Governo ha pubblicato la lista delle misure che gli esercizi commerciali, che avranno la possibilità di aprire dal 14 aprile, dovranno adottare per contenere l'epidemia di coronavirus. Questi i punti elencati.

1) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2) Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3) Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5) Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6) Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7) Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.