Ecco uomini, Francia donne via da ritiro

Campioni mondo Deschamps, per un'amichevole, sloggiano colleghe

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PARIGI, 30 MAG - Il calcio non si tinge di rosa neppure alla vigilia di un Mondiale donne in Francia che si annuncia come un evento seguito in tutto il mondo: a meno di dieci giorni dal calcio di inizio del 'loro' Mondiale, le 'Bleues' - le ragazze della nazionale francese - hanno dovuto sloggiare dal Centro tecnico di Clairefontaine, la Coverciano francese, per l'arrivo di Mbappé e compagni. Gli uomini di Didier Deschamps si sono insediati nelle loro abituali stanze in vista della preparazione di un'amichevole, il 2 giugno a Nantes, contro la Bolivia. I campioni maschi, dopo la partita, torneranno al centro tecnico e vi rimarranno fino al 7 giugno, giorno in cui partiranno per la Turchia, dove è in programma una partita di qualificazione all'Euro 2020. La squadra femminile della ct Corinne Diacre, fra le favorite del torneo, ha dovuto traslocare nel centro tecnico adiacente, la Voisine, proprietà del gruppo Pernod Ricard, ex luogo di raduno della nazionale francese di rugby.