Egitto, Salah prende un milione di voti alle presidenziali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moahmed Salah, decisivo anche oggi contro il Crystal Palace nell'1-2 finale a Londra, è sicuramente un idolo in Egitto, suo paese natale. Come riporta il prestigioso Economist, nelle ultime elezione presidenziali che si sono tenute in Egitto, l'attaccante del Liverpool avrebbe ricevuto un milioni di voti. Come siano riusciti a contarle, considerando che si tratta di schede nulle, resta un mistero...