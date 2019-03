Eintracht-Inter, niente di grave per Perisic: può tornare per il ritorno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uscito per infortunio nel corso del secondo tempo di Eintracht Francoforte-Inter, Ivan Perisic ha subito un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Niente di grave per il croato, che rischia il posto per la gara di campionato contro la SPAL ma che ha ampie chance di tornare a disposizione per la sfida di ritorno contro i tedeschi.