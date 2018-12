Eintracht, Russ: "Disordini a Roma? Idioti, hanno ferito il club e i tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In merito ai disordini commessi dalla tifoseria dell'Eintracht Francoforte durante la sfida contro la Lazio la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare. Parole di preoccupazione erano arrivate anche dall'ad del club, oltre a questo - come si legge su fr.de - anche il centrale Marco Russ ha espresso il suo disappunto per quanto accaduto giovedì scorso: "Peccato che ci siano degli idioti che usano questo palcoscenico per tali azioni. Hanno ferito il club e il 99,8% dei fan che vogliono vederci vincere e supportarci, non è così che funziona".