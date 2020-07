Elezioni federazioni, Spadafora boccia la delibera Coni: si voti entro marzo 2021

Il ministero dello Sport ha appena inviato una lettera al Coni nella quale viene in sostanza bocciata la “finestra lunga” per le elezioni del Comitato olimpico e delle federazioni. Gli uffici del ministero guidato da Vincenzo Spadafora - si legge su gazzetta.it - hanno comunicato che la delibera votata il 2 luglio, che prevedeva una finestra da settembre 2020 a fine 2021 per le elezioni a seguito del rinvio dell'Olimpiade di Tokyo, risulta in contrasto con la normativa vigente “che non contempla l’ipotesi di proroga della durata del mandato degli organi” di Coni e federazioni “oltre il formale termine di legge”.

La lettera riconosce “l’assoluta straordinarietà dovuta all’emergenza epidemiologica che non ha consentito il regolare svolgimento di Olimpiadi e Paralimpiadi”. Secondo fonti del ministero è già allo studio un intervento normativo per superare il problema. Di fatto questo significa che per le elezioni si torna alla originaria collocazione dell’effettuazione entro il 15 marzo 2021. Il Coni, per la nuova presidenza, le aveva ipotizzate per novembre-dicembre 2021, dovrà quindi anticipare la data.