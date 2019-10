Elkjaer: "L'Atalanta sembra il mio Verona. Il VAR? Non mi piace tanto"

"L'Atalanta sembra il mio Verona". Preben Elkjaer Larsen fu tra i protagonisti dell'Hellas che nel 1985 vinse lo scudetto. Intervistato da Libero, l'ex attaccante danese ha incoronato gli orobici: "È una squadra tecnica, che magari ha subito troppi gol ma gioca bene. Il vero pasticcio in Champions l'ha combinato con la Dinamo. Bagnoli-Gasperini? Il mister parlava quando serviva, l'allenatore deve dare tranquillità".

Il VAR tutela le provinciali.

"Sicuramente di più, ma non mi piace troppo: non dà certezze. Un intervento si può riguardare dieci volte, ma il dubbio resta sempre".

Nell'85-86, però, non sareste stati eliminati dal Verona in Champions.

"Come potrei dimenticarlo. Fu una decisione ridicola".