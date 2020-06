Open World, arrestati otto latitanti: tra di loro l'ex vice presidente del Padova

Come riferisce l'edizione on line de La Repubblica, è finita la fuga ai Caraibi per otto latitanti, che, scappati con false identità, sono stati arrestati - grazie alla collaborazione della rete di esperti per la sicurezza che operano in 65 paesi - e riportati in Italia con accuse che vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso alle truffe agli anziani, dal traffico internazionale di droga, alla bancarotta fraudolenta.

Tra loro, Oliviero Zilio, noto imprenditore edile del nordest ed ex vice presidente del Padova nei primi anni 2000, condannato a oltre 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e reati finanziari a Catanzaro. Zilio è stato fermato nella Repubblica Dominicana, dove aveva realizzato un resort a circa 60 km dalla capitale: ma tutto è finito con questo blitz, battezzato Open World.