Emeregenza Coronavirus. Inter, il presidente Zhang sui social: "Ora lottiamo come una squadra"

vedi letture

N.1 Inter sui social, rafforzeremo impegno in periodo difficile

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per aiutare il mondo in questo periodo difficile. Non importa quale squadra tu possa tifare, non importa da dove tu venga. Oggi e sempre, lottiamo come una squadra". Lo dice il presidente dell'Inter Steven Zhang, in un post sul proprio account Instagram. (ANSA).