Emergenza Coonavirus. Verso la fase 2: dai cantieri alla moda, le attività pronte a ripartire

Regioni e aziende stanno guardando verso il 4 maggio come giorno buono per la possibile ripartenza. Ma chi potrà realmente riprendere l’attività produttiva? Come potrà farlo? Quali misure preventive serviranno? Il Corriere della Sera ha provato a disegnare lo scenario che potrebbe prevedere, su idea della Lombardia, la settimana lavorativa lunga, spalmata sui 7 giorni e non sui 5 come di consueto. Questo per evitare affollamenti eccessivi sui mezzi pubblici e pure all’interno delle stesse aziende.

Le indicazioni per le aziende - Le aziende, ma ovviamente è tutto in via di discussione sia all’interno del governo che della cabina di regia voluta dal segretario dem Zingaretti, dovranno avere protocolli ben definiti: pulizia due volte al giorno, utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (disinfettante, guanti e mascherine), ingressi contingentati, distanziamento di almeno un metro, alternanza dei turni laddove non sia possibile lo smart working. Inoltre dovrà esserci un medico di riferimento che dovrà monitorare i lavoratori.

Quali attività? - Lunedì dovrebbe essere il giorno giusto per la discussione in Consiglio dei Ministri. Nell’occasione potrebbero essere sbloccate le prime attività con rischio basso o medio-basso: i cantieri per la costruzione di edifici, il settore tessile, la moda, la fabbricazione di autoveicoli, mobili e articoli in pelle, industria del tabacco, strazione di minerali metalliferi, cave e miniere.