Emergenza Cornavirus. Burioni: "Il virus di Leonardo del 2015? Niente a che vedere con questo"

Tramite il Corriere della Sera Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute di Milano, ha parlato dell’oramai famoso video di Rai3 Leonardo del 2015 secondo cui un esperimento umano potrebbe essere al’origine della pandemia da Covid-19: “Non c’è nessuna relazione fra i due. Quello che hanno fatto i ricercatori nel 2015, pubblicando lo studio su Nature, è stato prendere un coronavirus di topo, metterci dentro un pezzo di coronavirus di pipistrello (ma l’impalcatura del virus è rimasta quella del topo) per dimostrare la pericolosità di questi virus, tentare di capire in vitro i meccanismi attraverso i quali possono passare dagli animali all’uomo e, soprattutto, studiare la possibilità di mettere a punto vaccini efficaci per i coronavirus. Conoscendo la sequenza di un virus, e noi conosciamo quella di Sars-Covid-2, è possibile dire esattamente da dove viene, e sappiamo che viene dal pipistrello e non dal topo come invece quello del laboratorio. Possiamo dire con sicurezza che il virus che sta circolando è del tutto naturale e non ha nula a che vedere con quello creato in laboratorio nel 2015”.