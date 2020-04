Emergenza Cornavirus. Galliani: "Sport è più di un gioco. Può essere volano della ripresa"

vedi letture

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani intervenuto a Radio Deejay ha parlato della possibile ripartenza del calcio dopo l'emergenza Coronavirus: “Sul ritorno in campo l'ultima parola spetta alla comunità scientifica, ora si parla del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti a porte chiuse e poi si vedrà. Spero che almeno questa data possa essere rispettata. - continua Galliani – Lo sport e il calcio non sono solo un gioco, ma possono rappresentare un volano per la ripresa economica del Paese dato che ci ritroviamo ai livelli del 2008. Lo sport è un più per lo Stato e non meno”.