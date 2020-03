Emergenza Cornavirus. Il paese di Villafrati (PA) dichiarato 'zona rossa'

Villafrati, piccolo paese nella provincia di Palermo, è stato dichiarato ‘zona rossa’. I casi accertati nelle ultime ore sono 69, la maggior parte dei quali all’interno di una residenza per anziani fra pazienti e operatori sanitari. Nessuno può entrare e uscire dal paese, con le eccezioni legate a concreti motivi di salute o lavoro. Per far rispettare l’ordinanza le autorità stanno presidiando ogni via di accesso al paese.