Emergenza Cornavirus. Le 3 ipotesi per i Giochi Olimpici: novità attese il 15 aprile

Il Corriere della Sera fa il punto sulle varie ipotesi riguardanti il destino dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le ipotesi, in attesa della decisione definitiva che arriverà il 15 aprile, sono 3:

la prima prevede il regolare svolgimento nelle date originarie, dal 24 luglio al 9 agosto. Ipotesi che al momento viene vista come quasi impossibile.

la seconda prevede lo spostamento in avanti, al posto delle Paralimpiadi, dal 25 agosto al 6 settembre.

la terza vedrebbe un ulteriore spostamento, come successo nel 1964, con i Giochi programmati fra il 9 ed il 25 ottobre.