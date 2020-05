Emergenza Cornavirus. Riunione del Governo sul Decreto Maggio: in ballo 55 miliardi

È in corso in queste ore una nuova riunione del Governo per discutere il Decreto Maggio che dovrebbe stanziare risorse per 55 miliardi di euro per far ripartire l'economia a aiutare le famiglie e gli individui in difficoltà a causa della crisi generata dall'emergenza Coronavirus. Il confronto, come riporta Sky tg 24 è ancora aperte sulle misure relative al reddito d'emergenza e agli aiuti alle famiglie. Il testo dovrebbe arrivare fra martedì e mercoledì sul tavolo del Consiglio dei Ministri.