Emergenza Coronavirarus, Suarez dona prodotti alimentari alle famiglie di Montevideo

Bel gesto di Luis Suarez. In questo momento di difficoltà, la stella del Barcellona ha voluto aiutare il suo Paese. Come riporta L'Equipe, l'attaccante ha donato alle famiglie del quartiere popolare Casavalle di Montevideo, 500 pacchi contenenti prodotti alimentari non deperibili e igienici. Anche in Uruguay è arrivato il COVID-19 che per ora conta 274 positivi e nessun deceduto.