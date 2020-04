Emergenza Coronavirus, 3.388 nuovi casi in Russia: record giornaliero. Oggi parla Putin

Il contagio da Coronavirus aumenta in maniera preoccupante anche in Russia. Il governo di Mosca ha confermato 3.388 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un record giornaliero di contagi che porta il totale a 24.490 casi. Sale a 198 il numero dei decessi. Alle 3, il presidente Vladimir Putin parlerà per la quarta volta alla nazione dall'inizio della crisi: probabili nuove strette, mentre nella regione di Murmansk si avvierà l'utilizzo di braccialetti per monitorare la popolazione e i contagiati.