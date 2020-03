Emergenza Coronavirus, 43mila persone denunciate per essere uscite senza valido motivo

Sono pi di 43mila le persone denunciate in una settimana per essere uscite di casa sena un valido motivo. E' il bilancio che emerge dai dati del Viminale relativo ai controlli realizzati dalle forze del'ordine in seguito ai provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

"Salgono così - si legge sul sito del Viminale - a 1.025.655 le persone controllate dall'11 al 17 marzo 2020, 43.595 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 926 le denunce ex articolo 495 C. P., 527.014 gli esercizi commerciali controllati e 1.473 i titolari denunciati".