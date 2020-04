Emergenza Coronavirus. 700 decessi in Africa. L'Egitto è il paese più colpito

vedi letture

Sono 700 i decessi per Coronavirus in Africa, dove sono stati registrati 13.145 casi in 52 dei 54 stati del continente. Secondo quanto riportato da Africa CDC, le guarigioni sono 2.171. L'area più colpita, con 5.784 casi e 528 morti, è l'Africa settentrionale dove in cima alla classifica c'è l'Egitto, il paese più popoloso, che dichiara 1.794 contagi e 135 decessi seguito dall'Algeria (1.761) che però conta più vittime (256).