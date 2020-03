Emergenza Coronavirus, 838 decessi in 24 ore in Spagna

Dati drammatici per la Spagna. La pandemia di coronavirus sta purtroppo colpendo anche il Paese iberico mietendo vittime innocenti come in tutto il resto del mondo. Nelle ultime 24 infatti sono stati registrati 838 decessi per COVID-19 con il conteggio totale che sale quindi a 6528. I casi positivi invece sono 78797.