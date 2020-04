Emergenza Coronavirus, a Bologna primo caso di decesso di un detenuto affetto da Covid-19

vedi letture

Si registra a Bologna il primo caso di detenuto affetto da Covid-19 deceduto. Si tratterebbe, riporta Ansa, di un 76enne arrestato nel 2018 in Sicilia per associazione mafiosa, trasferito da dicembre nel carcere di Bologna, morto oggi presso l'Ospedale Sant'Orsola, dove era stato trasferito non in quanto paziente Covid-19 ma perché affetto da altre patologie. Date le difficoltà respiratorie, gli era stato comunque effettuato un tampone, che aveva dato esito positivo. In isolamento anche altri due detenuti e un agente di polizia penitenziaria.