Emergenza Coronavirus, a Firenze produzione farmaco anticoronavirus basato sulla clorochina

Duecento kg di idrossiclorochina sono in viaggio verso Firenze per realizzare alcune centinaia di migliaia di capsule del farmaco testato (per ora in modo sperimentale) e anticoronavirus. Il ministro Speranza ha incaricato l’Istituto farmaucetico militare fiorentino di produrre un farmaco dal principio attivo, dopo il decreto voluto dal Premier Conte. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.