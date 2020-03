Emergenza Coronavirus. A Milano riacceso l'Albero della Vita di Expo 2015

La città di Milano ha deciso di riaccendere uno dei simboli di Expo 2015, ovvero l’Albero della Vita. La decisione è stata presa dalla società Arexpo che ha deciso di accendere l’albero in versione tricolore in un momento difficilissimo per la città e per il Paese.