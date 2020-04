Emergenza Coronavirus, a New York le piscine rimarranno chiuse per tutta l'estate

vedi letture

Le piscine di New York rimarranno chiuse per tutta l’estate. L’annuncio arriva da Bill de Blasio, sindaco della Grande Mela. Il primo cittadino di NY ha spiegato che i soldi per gestire impianti di questo tipo e adattarli alle esigenze sanitarie andrebbero stanziati adesso, ma in questo momento non è possibile prevedere l’evoluzione del virus e quindi anche decidere i concreti interventi da fare.