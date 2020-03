Emergenza Coronavirus. A New York oltre 20mila contagi. 5.707 nelle ultime 24 ore

Sono oltre 20 mila i casi di nuovo coronavirus confermati nello Stato di New York, di cui 5.707 nelle ultime 24 ore. I decessi registrati finora sono 157. "In termini assoluti, New York ha di gran lunga il più grande bisogno nella nazione", ha dichiarato il governatore Andrew Cuomo in conferenza stampa.