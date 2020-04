Emergenza Coronavirus, a Pasquetta sanzioni record per violazione del divieto di spostamento

Sono state 16.545 le persone sanzionate nella giornata di Pasquetta per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Sono state 252.148 le persone controllate e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura. A rendere noti questi dati è il Viminale. Le forza di Polizia nella giornata di ieri hanno registrato un boom di sanzioni: rispetto al giorno di Pasqua, quasi duemila sanzioni in più.