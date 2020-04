Emergenza Coronavirus, a Tokyo il villaggio olimpico può trasformarsi in un ospedale

Il Villaggio Olimpico costruito per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 potrebbe trasformarsi in un ospedale. Con i Giochi che slittano al 2021 a causa della pandemia di COVID-19, a Tokyo si sta pensando di trasformare il villaggio costruito per ospitare oltre 15mila tra atleti olimpici e paralimpici in una struttura ospedaliera utile per aiutare Tokyo in questa lotta contro il Coronavirus. A confermare questa possibilità, nelle ultime ore, la Governatrice di Tokyo Yuriko Koike.

In Giappone, al momento, i positivi al COVID-19 sono 2617: 63 i decessi, 514 i ricoverati.