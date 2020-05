Emergenza Coronavirus. Abete: "In caso di stop da Governo, norma a tutela FIGC"

Ex n.1 Federazione: "Finora bene Gravina, decide l'esecutivo"

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Gravina finora si è mosso molto bene, con determinazione e al contempo prudenza. Siamo tutti consapevoli che decisioni devono essere assunte dal Comitato tecnico scientifico sul versante della tutela della salute, e altresì consapevoli che la scelta, legittima, se sarà ritenuta tale, di non giocare più, sarà del governo al massimo livello". Lo dice l'ex presidente della Figc nonché ex commissario straordinario della Lega di A, Giancarlo Abete. "Il premier Conte ha evidenziato che convocherà tutti gli interessati per assumere le sue decisioni - ha proseguito Abete all'evento di spogliatoio virtuale 'Locker Room - Fuga per la vittoria', dedicato dalla Luiss al calcio - È evidente che qualora non si riprendesse servirà un provvedimento che legittimi la Figc a intervenire in maniera mirata per sui campionati. Oggi non esiste una norma che legittima la Figc a intervenire. Già immaginiamo che con un provvedimento di legge ci sarebbe un contenzioso, figuriamoci senza". (ANSA).