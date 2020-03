Emergenza Coronavirus. Ag. Dragowski: "Molto preoccupato per Bart e per tutti gli italiani"

vedi letture

Nella sua intervista a Firenzeviola.it, l'agente di Bartlomiej Dragowski, Mariusz Kulesza, ha parlato anche dell'emergenza Coronavirus: "Sono molto preoccupato. In questi giorni gli ho telefonato e mi ha rassicurato che sta bene. Bart è un ragazzo giovane e forte. Sono preoccupato per lui ma anche per tutte le persone che vivono in Italia. Ho molti amici nel vostro paese. Questo è un momento difficile per tutti ma ora dobbiamo stringerci tutti insieme e superare questo brutto momento".