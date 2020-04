Emergenza Coronavirus. Alemao: "In Brasile situazione terribile. Non mi fido di chi comanda"

Intervista ad Alemao sulle pagine del Corriere dello Sport di questa mattina, con l'ex centrocampista del Napoli che ha parlato dell'emergenza Coronavirus in Brasile: "Qui la situazione è terribile. Siamo un Paese enorme con duecento milioni di abitanti. Non mi fido di chi comenda. Da 27 anni lavoro in una struttura che abbiamo creato per aiutare i ragazzi tossicodipendenti a curarsi e imparare un mestiere. Il nostro Napoli era fortissimo e ancora oggi sarebbe in testa alla classifica. Sapeva vincere in ambienti ostili".