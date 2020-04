Emergenza Coronavirus, Alessandro Moggi: "Ricadute sul mercato, cambieranno i numeri"

Alessandro Moggi, noto operatore di mercato, agente tra gli altri di Ciro Immobile, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "La crisi attraverserà tutta l'economia e di conseguenza anche il calcio. E' difficile pensare al mercato in questo momento di incertezza. La volontà delle leghe è quella di riprendere le manifestazioni sportive, ma non conosciamo i tempi. Ci saranno delle ricadute sul mercato. Questa questione può essere affrontata quando si capirà meglio la situazione dal punto di vista sanitario. Oggi è prematuro definire un taglio degli stipendi in maniera anticipata, non conoscendo i nuovi parametri. Ma ci sarà sicuramente una rivisitazione di tutti i numeri del mercato. I calciatori top potrebbero restare più immuni da questa crisi. E' evidente che la crisi economica andrà a toccare il settore medio.