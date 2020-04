Emergenza Coronavirus, alleanza Apple-Google per il tracciamento dei contagi

Il Coronavirus porta alla (praticamente) inedita collaborazione tra Apple e Google. I due colossi dell'informatica, in questo caso specifico della telefonia, hanno annunciato l'inizio di una partnership volta allo sviluppo di un'app per tracciare i contagi. Da ricordare come iOS e Android coprano il 99% del mercato mondiale dei sistemi operativi per smartphone.

La collaborazione si svilupperà in due fasi: a maggio, Apple e Google rilasceranno delle API (in sostanza gli strumenti per progettare le app) per consentire l'interoperabilità tra i rispettivi sistemi da parte di utenti che utilizzino app create dalle autorità di pubblica sicurezza (l'Italia è già al lavoro, per la cronaca). Nei mesi successivi, l'obiettivo è di arrivare a una piattaforma basata sulla tecnologia Bluetooth (ritenuta più affidabile).