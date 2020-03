Emergenza Coronavirus. Anche Apple al fianco dell'Italia, Cook: "Donazione consistente"

Attraverso il suo account Twitter, Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha confermato che anche il brand americano è al fianco dell'Italia in questa emergenza. "Non è mai stato così importante supportarsi a vicenda. Stiamo facendo una donazione sostanziosa, con tanto di forniture mediche alla Protezione Civile italiana, per aiutare gli eroici soccorritori, personale medico e volontari che lavorano instancabilmente per proteggere e salvare vite. Vicini all'Italia".

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’🇮🇹 ❤️

— Tim Cook (@tim_cook) March 19, 2020