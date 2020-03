Emergenza Coronavirus. Anche l'India sarà in lockdown a partire dalla mezzanotte

vedi letture

Dalla mezzanotte di questa sera (le 19.30 in Italia), anche l’India sarà in regime di lockdown per quanto riguarda spostamenti della popolazione e chiusura delle attività non essenziali. La decisione, spiega SkyTg24, è stata presa e comunicata dal primo ministro Narendra Modi.