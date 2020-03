Emergenza Coronavirus, anche la Pasqua sarà blindata: tutte le Messe a porte chiuse

La fede al tempo del Coronavirus. Come tutte le componenti della quotidianeità delle persone, anche il modo di professare il cattolicesimo, religione che abbraccia la maggior parte dei cittadini italiani, è cambiato radicalmente. Anche la Pasqua, ormai alle porte, sarà decisamente diversa dal solito per ordine di un decreto vaticano a cui dovranno rispondere tutti, a cominciare ovviamente dal Papa. Francesco ha annullato le processioni, non ci sarà la lavanda dei piedi né la consueta Via Crucis al Colosseo. I riti liturgici saranno a porte chiuse, evitando concelebrazione e omettendo lo scambio della pace. Una serie di accortezze necessarie in un momento delicato come questo, anche quando si parla di Messe e celebrazioni religiose. A riportarlo è Il Corriere della Sera.