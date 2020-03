Emergenza Coronavirus. Anche Norvegia e Gran Bretagna pronte a boicottare Tokyo 2020

Dopo Canada e Australia altre due nazioni starebbero pensando di non presentare la propria squadra ai Giochi Olimpici di Tokyo qualora questi venissero spostati solo di qualche mese e non di un anno: si tratta di Norvegia e Gran Bretagna.

Il ministro della cultura norvegese Abid Raja ha infatti così parlato della rassegna a cinque cerchi: “Il CIO ha fatto un pessimo lavoro, avrebbe dovuto prendere la decisione di rinviare l'Olimpiade, ma siccome non l'ha fatto prenderemo noi la decisione per loro e non parteciperemo”.

Parole simili sono stare utilizzate anche da Presidente del Comitato Olimpico britannico Hugh Robertson che a Sky Sports ha spiegato la propria posizione: “Se il virus continuerà a diffondersi come indicato dal nostro Governo, non penso che sia possibile inviare una squadra per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Non vedo come gli atleti e la squadra britannica potrebbe essere pronta per l’inizio ufficiale di luglio“.