Emergenza Coronavirus, ancora Bolsonaro: "I brasiliani non si ammalano. Abbiamo gli anticorpi"

92 morti e 3.417 casi confermati di contagio da Coronavirus. A oggi, è questo il bilancio relativo alla diffusione della pandemia COVID-19 in Brasile. Numeri che preoccupano tanti osservatori, ma non Jair Bolsonaro. Il presidente brasiliano, già in più occasioni sprezzante della minaccia che incombe sul suo popolo, ha nuovamente minimizzato il rischio: "Il brasiliano è un soggetto da studiare. Non lo contagia niente. Si tuffa nella fogna e non gli succede nulla. Io credo che ci siano già molte persone infette in Brasile e hanno già gli anticorpi che impediranno al virus di proliferare".