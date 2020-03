Emergenza Coronavirus, Andreoni: "Picco? Forse in Lombardia. No malattia ad alta mortalità"

Massimo Andreoni, infettivologo, ha parlato ai microfoni di Sky Tg 24: “Picco? È presto per dirlo, probabilmente no. Potremmo avere raggiunto il picco in Lombardia, nel Lazio c’è un numero crescente dei casi. Gli effetti per le misure di contenimento saranno positive, ma si vedranno fra un paio di settimane, ciòè il tempo dell’incubazione del virus. Lo vedremo fra due settimane, ciò che facciamo oggi. Penso che il Lazio non si attesterà sui valori della Lombardia, questo perché ci sono state altre misure, in qualche modo dure e precise, in una fase precoce. C’è da aspettarsi che il Lazio raggiunga numeri più bassi delle regioni del nord. Certamente questa è la fase di inizio dell’epidemia nel Lazio, se ne aggiungeranno degli altri. Quello che abbiamo imparato da questa nuova malattia è che ci sono molte persone infette ma che non sviluppano malattia. Due terzi delle persone che si infettano non sviluppano malattia, è un dato importante che deve tranquillizzare tutti. Di questo un terzo, una minima parte si ammala gravemente o muore. Le persone più fragili e anziane hanno decorsi peggiori, questa non è una malattia ad alta mortalità, ma in queste persone l’incidenza è decisamente più alto. Il consiglio per le persone più avanti negli anni è di uscire il meno possibile”.

Le misure possono essere vane se in Europa non rispettano le stesse regole?

"È un concetto fondamentale, è un mondo globalizzato, se lo sforzo lo facciamo noi ma non gli altri, il rischio del ritorno di una pandemia è reale. Tutti i paesi si sono allineati sulle nostre misure, vedrete che nelle prossime settimane le misure così drastiche verranno prese progessivamente in Europa. Tutti insieme avremo capacità di bloccare questa epidemia se lo facciamo in tutte le parti del mondo".